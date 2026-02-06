２月６日に開催されたJ１百年構想リーグEASTの第１節で、昨季15位の横浜F・マリノスが、同６位のFC町田ゼルビアとホームで対戦。２−３で接戦を落とした。白星発進を逃した上、開幕早々に痛いアクシデントが発生した。遠野大弥のPKで１−１とした直後の17分だった。加藤蓮のバックパスをかっさらわれる格好で、またしても元マリノスのエリキに被弾。その際にGK朴一圭がエリキと激しく接触し、右膝を負傷してしまったのだ。