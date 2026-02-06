衆院選の投票日、8日は大雪となる可能性が強まっています。広島県庄原市高野町の期日前投票所には、6日の午前中だけで50人余りの住民が投票に訪れました。■広島県庄原市高野町の有権者「大雪が降りそうだから（期日前投票に）来た」「明日明後日ならやめようと思ったがきょうは来ました！」気象台によると、8日は、朝6時から24時間で、県北の山地では多いところで50センチの積雪が見込まれています。（2026年2月6日放送）