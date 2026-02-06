◇ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート団体（2026年2月6日ミラノ・アイススケートアリーナ ）ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日から始まった。8日（日本時間9日）まで3日間の合計ポイントで争う。初日の6日はアイスダンス、ペアに次いで、女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、日本からは坂本花織（シスメックス）が登場。ノーミスの演技で今季自己ベストの78.88をマークした