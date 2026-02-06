ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード・女子パラレル大回転代表の竹内智香選手が現地5日の公式練習後、大会に向けて意気込みを語りました。7度目の五輪出場となる竹内選手は今シーズン限りでの現役引退を表明しており、この五輪が現役生活の集大成となります。本番のコースを滑り「第一印象はやっぱり『長いな』っていう印象で、その長さが面白い」と感想を話します。この日は2本のみの滑走で「いま慌てて何かしても1日で