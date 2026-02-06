◇明治安田J1百年構想リーグ第1節神戸1―1（PK4―1）京都（2026年2月6日サンガスタジアム）特別大会「百年構想リーグ」独自ルールのPK戦決着で白星発進した神戸のミヒャエル・スキッベ監督は、内容にも及第点を与えた。今季就任し、より高い位置でのプレスや足元のパスも駆使した戦術を採用。「プレスからボールを奪って素速い攻撃が見えた。勝ち点2を得たのは嬉しい。内容にも満足している」と選手たちを称えた。先制点