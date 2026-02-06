ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートは、団体第１日の競技が６日に始まり、日本はペアのショートプログラム（ＳＰ）で三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が今季世界最高得点の８２・８４点で１位となり、順位点１０点を獲得した。アイスダンス・リズムダンス（ＲＤ）では吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が６８・６４点で８位とし、順位点は３点だった。６日は女子のＳＰも行われ、７日の男