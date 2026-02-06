NTTが2025年度第3四半期決算会見を開催！ドコモの状況も説明日本電信電話（以下、NTT）は5日、オンラインにて「2025年度第3四半期決算会見」を開催し、子会社のNTTドコモを含めた決算内容を発表しています。NTTドコモの2025年度第3四半期（Q3）は営業収益が4兆6,597億円（前年同期比＋924億円、＋2.0％）、営業利益が7,454億円（前年同期比△885億円、△10.6％）、EBITDAが1兆3,224億円（前年同期比△559億円、△4.1％）で増収減益