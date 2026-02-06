岐阜県司法書士会は、令和8年2月1日から28日までの1か月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、県内全ての司法書士事務所で相続に関する無料相談を実施します。令和6年4月に施行された改正不動産登記法により、相続登記の申請が義務化されており、相続人は相続の発生を知った日から3年以内に登記申請をする必要があります。 岐阜県司法書士会「相続登記はお済みですか月間」 期間：令和8年2月1日(日)〜2月28