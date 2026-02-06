■ミラノ・コルティナオリンピック™ アイスホッケー女子 予選リーグ 日本 3−2 フランス（日本時間6日、ミラノ・ローアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個4大会連続5回目の出場となったアイスホッケー女子日本代表のスマイルジャパン（世界ランク8位）は予選リーグでフランス（同15位）と対戦し3ー2で勝利、初戦で見事白星スタートを切っ