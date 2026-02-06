◇ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート団体（2026年2月6日ミラノ・アイススケートアリーナ）ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日から始まった。8日（日本時間9日）まで3日間の合計ポイントで争う。初日の6日は日本代表のアイスダンスに団体要員の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）、ペアは「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子シングルは坂本花織（シスメ