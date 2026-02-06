◇明治安田J1百年構想リーグ広島3―1長崎（2026年2月6日ピーススタジアム）広島は新加入のFW鈴木章斗（22）が開幕戦で躍動した。1―0の後半5分にGK大迫からのロングキックに反応。左サイドの難しい角度から豪快に右足を振り抜いた。広島サポーターの前で喜びを爆発させ「10番を背負う覚悟もありましたし、結果で返したかった。ゴールを決めることで広島の本当の一員になれたかなと思います」と感慨に浸った。24年は湘