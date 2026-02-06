JNNが調査分析した衆院選挙の「終盤情勢」の結果を詳しく読み解きます。【写真で見る】「終盤情勢」公示前議席との差はどれくらい?（JNN調査分析）自民単独で絶対安定多数も井上貴博キャスター:JNNが調査分析した衆院選挙の「終盤情勢」の結果は、以下のようになっています。【JNN情勢分析】※3日〜5日インターネットで実施、取材を加味して分析＜終盤／公示前議席＞▼自民終盤238〜330／公示前198▼維新終盤25〜38／公示前34