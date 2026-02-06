俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）の第5話が、13日に放送される。K-POP業界を舞台に、元天才音楽プロデューサーと7人の若者たちが夢を追う姿を描く本作に、竹原ピストル、ユン・ソア、原愛梨のゲスト出演が決定した。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら本作は、かつて問題を起こし業界を追放された元音楽プロデューサー・吾妻潤を