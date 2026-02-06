日本代表の田中碧が所属するプレミアリーグのリーズがGKの獲得を検討している。『Team Talk』によると、ターゲットはマンチェスター・シティに所属するジェイムズ・トラフォード。シティユース出身の22歳で、バーンリーで結果を残してトップチームに戻ってきた。当初は彼がエデルソン・モラレスの後釜として考えられていたが、夏の移籍市場終盤でPSGからジャンルイジ・ドンナルンマが加入したことで、現在までベンチの日々が続いて