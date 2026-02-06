イングランドの2部に相当するチャンピオンシップのレスターが勝ち点6はく奪のペナルティを受けた。EFL理事会の発表によると、レスターは23-24シーズンまでの3年間で、収益と持続可能性に関する規則(PSR)に違反したとして告発を受けていたという。『BBC』によると、その金額は2080万ポンド、日本円にして約44億円となる。告発自体はプレミアリーグからのものだったが、同クラブが降格したことで、イングリッシュ・フットボール・リ