日本代表の守護神が再びピッチに戻る日は近いようだ。GKの鈴木彩艶が所属するパルマが『X』の公式アカウントで「ザイオンがトレーニングに復帰！」というメッセージとともにトレーニングに励む姿を投稿している。今季の鈴木はパルマで11試合に先発し14失点、3試合のクリーンシートを記録。チームの守備面が不安定だった中で、絶対的守護神として活躍していた。しかし、リーグ第11節のミラン戦で左手の中指と舟状骨の複合骨折を負い