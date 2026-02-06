他人名義のキャッシュカードを使い、特殊詐欺でだましとられた被害金を別の口座に送金したとして、ベトナム人の男が逮捕されました。自宅からは、大量のキャッシュカードなどが押収されています。大阪府警が、電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕したのは、住居不定・無職のベトナム人、ホアン・バン・タイ容疑者（２９）です。府警によるとホアン容疑者は、２月１日、他人名義のキャッシュカードを使って、大阪府内の男性（６０代）が