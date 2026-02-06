◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節横浜ＦＭ２―３町田（６日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで迎えた開幕戦で町田と対戦し、２―３で敗れた。前半８分に町田のエリキに先制点を決められ、同１６分に右アキレス腱（けん）断裂から復帰し、２２６日ぶりの公式戦出場を果たしたＭＦ遠野大弥がＰＫを冷静に決めて同点に追いついたが、同１７分にＤＦ加藤のＧＫ朴へのバックバスが短くなったところをエリキにスライディ