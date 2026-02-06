アイスダンスのリズムダンスで演技するマディソン・チョック（右）、エバン・ベーツ組＝6日、ミラノ（ロイター＝共同）フィギュアスケート団体のアイスダンスのRDで世界選手権3連覇中のマディソン・チョック、エバン・ベーツ組（米国）が今季世界最高の91.06点を出して1位となった。演技後に大歓声に包まれたベーツは「90点を超えるのはいつも素晴らしいことだが、五輪で達成できて、さらにうれしい」と破顔した。2人は2024年