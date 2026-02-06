日本―フランス第3ピリオド、ゴールを決め笑顔の前田＝ミラノ（共同）アイスホッケー女子1次リーグで4大会連続出場の日本は6日、世界ランク下位によるB組初戦でフランスに3―2で競り勝った。第2ピリオドに浮田（ダイシン）のゴールで先制し、1―1の第3ピリオドに伊藤（トヨタシグナス）が勝ち越し点を決めた。（共同）日本―フランス第1ピリオド、激しく競り合う志賀葵（左から3人目）＝ミラノ（共同）