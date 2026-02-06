実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。衆院選（8日投開票）で「支持政党がない」という視聴者の質問に答える場面があった。視聴者から「私の選挙区には支持政党も支持する立候補者もいませんが、無理やり投票に行ったほうがいいですか?」といった質問が寄せられた。これにひろゆき氏は「今の政治が良いと思うのであれば、白票でいいんですけど。今の政治が良くないと思うのであ