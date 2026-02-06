日本代表の森保一監督（５７）が６日、Ｊ１百年構想リーグ開幕戦の長崎―広島戦（長崎・ピーススタジアム）を視察した。広島は立ち上がりこそ８年ぶりのＪ１で勢い付く長崎に押される時間帯もあったが、要所で高い技術と強度を発揮し、３―１で勝利。森保監督は「全体的に見るとＪ１での経験の差が出たかなと。サンフレッチェの方がこれまでの経験を生かして、全体的なインテンシティー（プレーの激しさ）、判断スピード、プレ