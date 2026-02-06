毎年2月22日の「猫の日」に合わせ、老舗和菓子店・船橋屋から心ときめく限定スイーツが登場します。伝統の味わいはそのままに、猫モチーフの遊び心を添えた特別仕様。思わず写真に収めたくなる可愛らしさと、長年愛され続ける確かな美味しさが両立した和菓子は、猫好きさんへのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりです♡ くず餅が猫に変身♡猫カップくず餅 猫カップくず餅 販売価格：570円（税込）