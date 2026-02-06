◇ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート団体（2026年2月6日ミラノ・アイススケートアリーナ）ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日から始まった。8日（日本時間9日）まで3日間の合計ポイントで争う。初日の6日は、アイスダンス、ペアに続いて女子シングルも行われ、米国代表で昨季世界選手権女王のアリサ・リュウが登場した。史上最年少の13歳で全米選手権を優勝した“天才少女”でもある。