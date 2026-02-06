湖北省武漢市は最近、「新春を迎え、桜を鑑賞し、武漢を観光」をテーマにした「環境総合管理と向上行動案」を発表した。春節（旧正月、今年は2月17日）、花見、武漢マラソンという三大イベントにスポットを当てており、都市環境の質向上促進を目的としている。「春に桜を鑑賞」をテーマに、武漢は今後、地元の状況に合わせて、桜鑑賞エリア232カ所を打ち出す計画だ。湖北日報が伝えた。桜鑑賞エリア232カ所の内訳は、小規模の桜ス