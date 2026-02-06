◆明治安田J1百年構想リーグWESTグループ第1節長崎1―3広島（6日、長崎・ピーススタジアム）一昨年完成した本拠地で、8年ぶりにJ1に復帰して迎えた公式戦は苦い結果に終わった。開幕戦のチケットは完売。だが2万人を超える満員のスタンドに開幕戦勝利を届けられなかった。ともに被爆地をホームとする広島との「ピースマッチ」。高木琢也監督は試合前「J1に上がったから実現した。いろいろな意味で発信していきたい」と特別