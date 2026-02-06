佐賀県警唐津署は6日、唐津市の50代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、約153万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年11月4日、被害者がSNSを閲覧していたところ、投資に関する投稿をしていた金融関係の重役を名乗る人物から別のSNSに誘導された。そのアシスタントを名乗る人物らから「今日の優良株は〇〇です」などと投資を勧められるなどした。その後、投資費用名目で同年