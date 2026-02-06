元広島の前田智徳氏（54）がニッポン放送とコラボしたYouTube「名球会チャンネル」に出演。数多く残した“前田智徳伝説”の真偽を確認した。メディアの記事になった熊本工時代の伝説。甲子園でタイムリーを打ったが、自分の打撃に納得できずに「俺はもうダメだ」と泣き崩れて守備に就かなかったというもの。前田氏は「よくもこんな勝手なことを！」とお怒りモード。「いいですね、適当に書いても処罰されない。弁護士に相談