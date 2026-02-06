◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体（６日、イタリア・ミラノ）【ミラノ（イタリア）富張萌黄】フィギュアスケートが団体から始まった。ペアのショートプログラム（ＳＰ）で、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組は８２・８４点の自己ベストで首位だった。演技終了後は２人そろってガッツポーズを繰り出した。持ち味のスピード感を生かし、観客を魅了した。冒頭の３回転ツイストリフト