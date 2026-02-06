こちらは、太陽系最大の惑星・木星のサイズに関する最新の数値と従来の数値を比較した図です。若干見分けづらいかもしれませんが、濃い黄色が従来の定説にもとづいた数値、薄い黄色が最新の研究成果にもとづいた数値を示しています。【▲ NASAの木星探査機「Juno（ジュノー）」の観測データをもとに更新された木星の赤道半径と極半径を示した図（Credit: Weizmann Institute of Science）】図で示されている数値をテキストにすると