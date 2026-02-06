オーストラリア政府は、インドネシア政府との間で安全保障面での協力を強化する新たな条約を結びました。インド太平洋地域で海洋進出を強める中国を念頭に抑止力を高めたい考えです。オーストラリアアルバニージー首相「この条約は、両国の既存の安全保障・防衛協力を大幅に拡大するものだ」オーストラリアのアルバニージー首相は6日、インドネシアの首都ジャカルタでプラボウォ大統領と首脳会談を行い、安全保障条約に署名しま