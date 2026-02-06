タレント・彦摩呂が６日、フジテレビ系「ザ・共通テン！」にＶＴＲで登場。冷蔵庫に常備している調味料や、お気に入りの「ご飯のお供」を紹介した。「番組で紹介してもらったのを、今でも取り寄せて食べてる」というほどのお気に入りなのが、岩手県の川秀商店の「瓶ドン！」。ほかの番組でも紹介される人気のお取り寄せグルメで、「牛乳瓶に入ってんねん、メカブとウニとイクラ♥」「ガラス越しに中身見えんねん」と説明