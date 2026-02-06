◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節横浜ＦＭ２―３町田（６日・日産スタジアム）Ｊ１町田の黒田剛監督がアウェー横浜ＦＭ戦の試合後の会見で、日本サッカー協会が５日に発表した自身への厳重注意と指導研修受講の決定について言及した。黒田監督は「ネット記事はほとんど見ていないので、あまりよくわからないところもある」と前置きをした上で、「協会の方からも丁寧にご説明をいただいた。これまでの３年間やってきた