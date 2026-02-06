ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は6日、開会式に先立って行われた。女子ショートプログラム（SP）で、マデリン・シーザス（カナダ）がハプニングに見舞われた。女子後半の1番手で登場したシーザス。跪いて「ライオンキング」の演技を始めようとしたが、戸惑いながら立ち上がった。冒頭の音がしっかりと鳴らず、演技に入れなかった様子。一度、審判席の方に