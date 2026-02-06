◇ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート団体（2026年2月6日ミラノ・アイススケートアリーナ）ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日から始まった。8日（日本時間9日）まで3日間の合計ポイントで争う。6日はアイスダンスに続き、ペア、女子シングルを行った。女子シングルではカナダの選手の演技開始でハプニングがあった。演技を始めようとしたマデリン・シーザスだったが、音響の影響か、演