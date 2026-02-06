◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子 予選リーググループB 日本3−2フランス（大会1日目/現地6日）4大会連続オリンピック出場となるアイスホッケー女子日本代表のスマイルジャパン（世界ランク8位）。日本はグループBに所属し、3位以内に入れば準々決勝進出。初戦は前日イタリアに敗れているフランス（世界ランク15位）と対戦しました。0−0で迎えた第2ピリオド18分34秒。浮田留衣選手のシュートで先制。