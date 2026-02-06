トヨタ自動車が第3四半期の決算発表を行い、今年度1年間の売上高の見通しを前回の予想から1兆円増やし50兆円としました。売上高が50兆円となるのは初めてで、5年連続で過去最高になる見込みです。営業利益の見通しは、前回の予想より4000億円引き上げ3兆8000億円としました。トランプ政権による関税政策が営業利益を1兆4500億円押し下げるものの、原価削減などにより、関税の影響をおさえたということです。