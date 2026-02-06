「ボンボンドロップシール」人気が過熱しているという。販売店には「売っているのか」「昨日はあったと聞いているが今日はないのか」など、ひっきりなしに電話での問い合わせがあり、仕事にならない事態にも。ボンボンドロップシールとは、グミのようなぷっくりとした立体感とツヤツヤした透明感が特徴のデコレーションシール。観賞用とする人もいるが、多くはスマホケースや持ち物に貼って「デコる」ようだ。背景には平成レトロブ