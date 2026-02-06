自動車メーカーのSUBARUが第3四半期決算を発表しました。去年4月から12月までの売上高は、およそ3兆5200億円で、前の年の同じ時期と比べほぼ横ばいでしたが、営業利益は663億円で、前の年の同じ時期と比べて82％減と大幅な減少となりました。アメリカの追加関税の影響が2166億円と利益を大きく押し下げたほか、電気自動車生産に向けた群馬県にある矢島工場のライン改修工事に伴い、生産台数や販売台数が前の年を下回ったことなどが