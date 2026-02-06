「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、町田３−２横浜Ｍ」（６日、日産スタジアム）町田が神戸への期限付き移籍から復帰したＦＷエリキ（３１）の２ゴールの活躍などで白星発進。２３年から指揮を執る黒田剛監督（５５）にとって、４度目の挑戦で待望の開幕戦初勝利となった。試合後の会見で黒田監督はＪＦＡの処分（厳重注意）について言及。処分をどのように受け止めて試合に臨んだか問われると「ネット記事をほとんど見ていない