「近畿地区選手権競走・Ｇ１」（６日、住之江）『絶対王者』松井繁（５６）＝大阪・６４期・Ａ１＝が３日目までの４走オール３連対と好リズムで戦えている。３日目６Ｒは５号艇ながらも２コースに入り、、３コースカドの和田兼輔（兵庫）にまくり差しを許したが、２周１Ｍで好さばきを披露して２番手に浮上。「たまたまかな」とまずは謙遜。続けて「悪くないが、いいエンジンに比べると…。リングを替えてみる」と機力上昇へ