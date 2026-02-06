フィギュア団体のペアSPで演技する米国のエリー・カム（上）とダニー・オシェイ＝6日、ミラノ（ロイター＝共同）フィギュアスケート団体のペアSPで日本にルーツを持つ米国のエリー・カムはダニー・オシェイと組み、66.59点で5位となった。箱根駅伝で山梨学院大を3度の総合優勝に導いた上田誠仁元監督のめいにあたる21歳のカムは「会場の応援が信じられないほど素晴らしかった。五輪は特別」と笑顔で話した。米軍横田基地で生ま