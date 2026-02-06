【ミラノ＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季五輪は６日午後８時（日本時間７日午前４時）から開会式が行われる。大会はイタリア北部で複数の会場群に分かれて開催され、開会式もミラノのサンシーロ五輪競技場など４か所で行われる。イタリアでの冬季五輪は２００６年トリノ大会以来３度目。８競技１１６種目が実施される。９０以上の国・地域から約２９００人が参加予定で、日本は１２１選手が出場し、前回２２年北京大会の１