友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は悩みを打ち明けたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公の真美は、自分の顔にコンプレックスがあり整形を決意します。ある日真美は、彼氏の駿に「整形しようと思う」と告げました。気になる駿の返答は……？原案：Ray WEB編集部作画：みやまみいライ