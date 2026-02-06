２月７日に行われる小倉馬場（１回５日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】曇り・３０％【馬場予想】芝（Ａコース）良ダート良芝は３週目に入り、コース内側に傷みが見られる。差し馬向きの馬場に推移しそう。ダートは直線が短く、基本的には先行馬が有利だ。芝＝逃げ〇先行◎差し◎追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し〇追込△