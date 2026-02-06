【新華社東京2月6日】深海からのレアアース（希土類）採掘を目指す日本の研究チームは2日、日本最東端の南鳥島付近の排他的経済水域（EEZ）で、深海探査船「ちきゅう」を用い、レアアースを含む可能性のある泥を海底から引き揚げる試験に成功したと発表した。一方で、多くの専門家は、海底をレアアースの供給源とすることについては依然として慎重な見方を示している。南鳥島沖での海底資源採掘は、技術やコスト、環境への影響