パキスタンの首都イスラマバード郊外にあるイスラム教の礼拝堂で爆発が起き、少なくとも31人が死亡しました。自爆テロとみられます。パキスタンの首都イスラマバード郊外にあるイスラム教の礼拝堂＝モスクで6日、大規模な爆発がありました。AP通信によりますと、この爆発で少なくとも31人が死亡し、169人がけがをしたということです。爆発が起きた当時、モスクでは集団礼拝が行われていて、多くの人が巻き込まれました。地元当局は