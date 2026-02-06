2023年3月に71歳で亡くなった音楽家・坂本龍一さんの幻のドキュメンタリー映画『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』4K レストア版（全国公開中）のポップアップストアが、期間限定で開催されます。映画は、1984年の撮影から40年以上の時を経て公開中。坂本さんの若き日のポートレート『教授』の日常を初めてフィルムに収めた、幻のドキュメンタリーです。今回、坂本さんが80年代に縁を持った渋谷PARCOにて、初めてポップアップを開催