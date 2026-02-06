福岡東署は6日、福岡市東区香住ケ丘1丁目付近の道路上で5日午後4時5分ごろ、下校中の女子中学生が見知らぬ男から腕をつかまれ「付いてきてよ」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60〜70代、長袖上衣、茶色ズボン、茶色のベレー帽を着用していたという。