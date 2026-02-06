福岡県警八女署は6日、広川町の女性が持つ携帯に同日午後3時半ごろ、広川町の女性が持つ携帯に「＋1」から始まる国際電話番号で保証会社をかたる人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたのクレジットカードで高い買い物をしているので不審に思い電話をしました」などという内容。確認のために氏名や生年月日を聞かれたという。